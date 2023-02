Intesa Sanpaolo, CdA approva bilancio 2022

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, nella riunione odierna, ha approvato il progetto di bilancio d’esercizio e il, che - recependo i risultati al 31 dicembre 2022 già approvati dal Consiglio e resi noti al mercato il 3 febbraio scorso - registrano unper la Capogruppo (2.948 milioni di euro nel 2021, 3.047 milioni rideterminato per le operazioni societarie intervenute nel 2022) e 4.354 milioni di euro a livello consolidato (4.185 milioni di euro nel 2021).L’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio include quella delladell’esercizio, che recepisce la proposta già formulata dal Consiglio di Amministrazione in occasione dell’approvazione dei risultati al 31 dicembre 2022.Pertanto, verranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea ordinaria, prevista per il prossimo 28 aprile, il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2022 e la distribuzione cash di 8,68 centesimi di euro per azione, al lordo delle ritenute di legge, come saldo dividendi.