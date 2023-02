Saipem, Puliti: per recuperare fiducia occorre cautela e risultati costantemente positivi

Saipem

(Teleborsa) - "La fiducia si perde in un attimo, ma ci vuole tempo per recuperarla. Quello che dobbiamo fare, e stiamo facendo, èe produrre - trimetre dopo trimestre -. Questo è l'unico modo per ridare fiducia ai piccoli e grandi azionisti, e per non deluderli di nuovo. Questo ci garantisce anche di non avere variazioni importanti delle azioni, e quindi dare fiducia al mercato". Lo ha affermato il CEO di, nel media briefing che ha seguito la pubblicazione dei risultati preconsuntivi dell'esercizio 2022 e l'aggiornamento del Piano Strategico.Poco più di un anno fa, a gennaio 2022, Saipem aveva lanciato un inatteso profit warning , che aveva fatto crollare il titolo, a cui era seguito un aumento di capitale in estate. "Leggo spesso le lettere dei piccoli azionisti, e sono una delle cose che mi fa riflettere - ha aggiunto -e ricordo al management che il primo dovere è non deludere le persone che hanno riposto in noi la fiducia, ed è una costante della mia azione gestionale".La società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture ha chiuso ilcon ricavi pari a 9.980 milioni di euro (+53% rispetto al 2021) e un EBITDA adjusted pari a 595 milioni di euro (rispetto ad un dato negativo di 1.274 milioni di euro nel 2021). Per ilsono previsti ricavi superiori a 11 miliardi di euro ed un EBITDA adjusted per circa 850 milioni di euro, mentre le previsioni alsono di ricavi superiori a 12 miliardi di euro e un EBITDA adjusted di oltre 1,2 miliardi di euro.Nel 2022 la società ha registratoacquisiti per circa 14 miliardi di euro, con oltre il 70% delle acquisizioni che sono state realizzate nei business offshore (E&C e Drilling). "C'è statache onshore, in quanto la prima dà marginalità più alta - ha spiegato Puliti - Venendo dalla situazione finanziaria dello anno corso, dovevamo per forza privilegiare i business con marginalità più alta. Comunque,sulle aree di business in cui pensiamo di poter essere più competitivi, e quindi sicuramente in tutto il settore della transazione energetica"."Non stiamo parlando di cessazioni o dismissioni - ha quindi puntualizzato - ma di fare una focalizzazione su alcune direttrici come il".Sul fronte della sostenibilità, il CEO ha affermato che "il, in particolare nei settori dell'offshore wind, nella cattura e del sequestro della CO2, nelle infrastrutture sostenibili - in particolare la costruzione dell'alta velocità, che è un elemento fondamentale della mobilità sostenibile - e poi tutta l'area della robotica offshore"."L'immagine plastica della transizione energetica è l'ammiraglia della flotta Saipem, la- ha aggiunto - Si tratta di un vessel che ha operato per decenni nell'Oil & Gas e che negli ultimi anni. Utilizziamo quindi navi progettate e utilizzate per i combustibili fossili, ma ora per le rinnovabili".