Saipem, presentate due liste per il rinnovo del CdA

Saipem

Eni

(Teleborsa) -, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, ha comunicato che sono statein vista del rinnovo delall'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata per il 14 maggio 2024 (unica convocazione).Una prima lista di candidati, presentata congiuntamente dagli Azionisti, la cui partecipazione risulta complessivamente pari aldel capitale sociale ordinario , è composta da: Elisabetta Serafin; Alessandro Puliti; Francesca Mariotti; Mariano Mossa; Francesca Scaglia; Paolo Sias.Nel presentare congiuntamente la Lista n. 1, gli Azionisti Eni e CDP Equity hanno indicato che il candidatoè in possesso delle competenze professionali specifiche per la nomina come Amministratore Delegato della Società. Inoltre, hanno proposto di nominarePresidente del Consiglio di Amministrazione.Una seconda lista di candidati per il Consiglio di Amministrazione, presentata da un raggruppamento di Azionisti che hanno attestato complessivamente una partecipazione pari all'del capitale sociale ordinario, è composta da: Paul Simon Schapira; Roberto Diacetti; Patrizia Michela Giangualano.