Stellantis investe 155 milioni di dollari in tre stabilimenti USA per veicoli elettrici

Stellantis

(Teleborsa) -, per la produzione di nuovi moduli di azionamento elettrico (EDM) che consentiranno di alimentare i veicoli elettrici che saranno assemblati in Nord America al fine di centrare l'obiettivo di coprire il 50% delle vendite negli Stati Uniti con veicoli elettrici a batteria entro il 2030.L'EDM è unaed è costituito da tre componenti principali - motore elettrico, elettronica di potenza e trasmissione - racchiusi in un singolo modulo, per offrire prestazioni e autonomia migliori a costi concorrenziali."Unendo i vantaggi dell'EDM con le nuove piattaforme BEV e le batterie innovative, saremo in grado di offrire ai nostri clienti unaa prezzi più convenienti", ha detto il CEO Carlos Tavares. Il nuovo EDM ottimizzato consentirà a ogni piattaforma di raggiungere fino a 500 miglia (800 chilometri) di autonomia, specifica una nota.L'investimento consentirà dinei tre stabilimenti. Dal 2020 Stellantis ha investito quasi 3,3 miliardi di dollari in Indiana per promuovere la transizione verso l'elettrificazione.