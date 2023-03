Da Telco a TechCo: per le tlc la trasformazione non è solo necessaria, ma urgente

(Teleborsa) - Il settore dellerappresenta da sempre iltra persone, aziende e intere società, e si è rivelato fondamentale in periodi di isolamento forzato come quello della pandemia. Sebbene oggi si appresti a diventare il motore di distribuzione del, però, questo settore non è più considerato innovativo come una volta: i giorni di guadagni alle stelle sembrano finiti.Boston Consulting Group (BCG) ha analizzato il contesto attuale del settore e le tendenze che lo ridisegneranno nei prossimi anni nel rapporto “”, ricalcando anche i principali punti di discussione in agenda al. L’analisi parte dalle stime sul rendimento totale degli azionisti (TSR), che delinea una performance mediocre: il settore dal 2019 al 2022 ha registrato una media del 9% annuo, un punto in meno rispetto al mercato azionario complessivo.“Il quadro del mercato rispecchia il momento difficile in cui verte il settore. Ci troviamo in una situazione limite per le aziende per cui la trasformazione è necessaria, se non urgente. La separazione strutturale tra segmenti di rete e di servizi può rappresentare una possibilità per molte aziende di evolvere abbattendo il costo del capitale e creando maggiore trasparenza.” Spiega, Managing Director e Senior Partner di BCG. L’esperto aggiunge: “Perché il settore possa realmente guardare a un futuro migliore, però, è necessaria anche una innovazione di contesto a livello regolamentare. Il mercato Europeo, quello centro meridionale in particolar modo, soffre un approccio troppo stringente che finisce per svantaggiare e appesantire eccessivamente le aziende.”Quali sono quindi le principali strategie che le aziende di settore potranno fare per preparare al futuro? BCG ne indica 5.. Indipendentemente dai mercati in cui una realtà telco intende entrare, rimane essenziale il ruolo delle reti. Questo significa ampliare le capacità 5G nei prossimi anni, per creare valore con le nuove applicazioni caratterizzate da enormi esigenze tecnologiche e generare l’opportuno ritorno sugli investimenti per le aziende.. Vi sono ecosistemi e applicazioni digitali per il B2B e il B2C innovativi e adiacenti al settore. Bisognerà potenziare le capacità di sviluppo per attivare dei progetti pilota in nuove potenziali aree di interesse e guadagnare terreno man mano che la tecnologia matura.. Le linee di business più tradizionali possono ancora creare molto valore se riusciranno ad applicare un mix strategico di digitalizzazione, analisi dei dati e intelligenza artificiale. Questi strumenti, infatti, hanno il potere di migliorare le operazioni, personalizzare le interazioni con i clienti e migliorare il lavoro dei dipendenti.Scorporare il lato infrastrutturale dall'attività di servizi è frutto di considerazioni finanziarie, di mercato e strategiche di ciascuna azienda, poiché si tratta di operazioni ad alto rischio. Esistono però dei lati positivi per le aziende che dividono i due rami: ottimizzare il bilancio, fornire un quadro più trasparente delle prestazioni della rete e dei servizi, aumentare gli investimenti nell'innovazione dei servizi. Quest’ultimo, in particolare, potrebbe portare le telco a vendere delle quote del ramo infrastrutture per liberare capitale utile a sviluppare il lato servizi, per realizzare profitti più elevati per entrambe le attività rispetto alle telco integrate.Man mano che si punta a nuovi prodotti e mercati, le telco dovranno sviluppare una governance forte e diligente, con un ampio grado di gestione centralizzata, per evitare sprechi di risorse e creare sinergie tra le diverse operazioni. Per farlo al meglio, anche la cultura aziendale dovrà seguire la trasformazione, diventando più agile e adottando approcci rapidi all'innovazione di prodotto, tra cui la sperimentazione fail-fast e il test-and-learn.