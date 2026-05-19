Parigi: brillante l'andamento di Orange

(Teleborsa) - Avanza la società di tlc , che guadagna bene, con una variazione dell'1,85%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Orange più pronunciata rispetto all'andamento del CAC40 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Le implicazioni di medio periodo della multinazionale delle tlc confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 18,82 Euro con primo supporto visto a 18,54. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 18,37.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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