Dal 5 aprile al 23 luglio a Roma a Palazzo Cipolla la mostra Ipotesi Metaverso

(Teleborsa) - Dal 5 aprile al 23 luglio, nel cuore di Roma, a, arriva: grandi artisti del passato incontrano i contemporanei sul terreno dell’immaginazione e della creazione di nuove dimensioni spaziali. La mostra, curata dae Serena Tabacchi, è promossa dalla, presieduta dal Prof. Avv. Emmanuele F. M. Emanuele, ed è realizzata da Poema SpA.Nelle ottocentesche sale di Palazzo Cipolla - in Via del Corso, a pochi metri da Piazza Venezia e Colosseo - si alterneranno opere ditra cui Andrea Pozzo, Giovanni Battista Piranesi, Maurits Cornelis Escher, Giacomo Balla, Umberto Boccioni, Giorgio de Chirico al fianco di alcuni tra glipiù creativi e innovativi della scena contemporanea italiana e internazionale, pionieri del movimento legato all’arte nativa digitale, metapoeti, musicisti checon algoritmi generativi, passando per avatar nati e cresciuti nel Metaverso, figure chiave della nuova corrente artistica multimediale e multisensoriale.Un’nella mente di creatori di mondi dala oggi - tra Europa, Asia, Stati Uniti, Sud America, Medio Oriente - che trasformerà ogni spazio del palazzo di Via del Corso in un viaggio fisico e mentale; capsule che condurranno lo spettatore ad immergersi all’interno di mondi e visioni attraverso la pittura, la scultura, l’arte digitale, la danza, la poesia, la, fino all'intelligenza artificiale. Ogni opera digitale è pensata come un progetto site-specific, legato allo spazio del Palazzo e in armonia con il resto del percorso espositivo.proporrà una serie di esperienze multisensoriali e multimediali, visioni di mondi possibili creati dal genio di artisti nazionali e internazionali, in dialogo con opere del passato di pittori che hanno immaginato altre “realtà”, a partire dal Barocco. Esperienza digitale/immersiva ed esperienza fisica, “”, entreranno così in cortocircuito, stimolando il visitatore ad interrogarsi sulle nostre modalità percettive di oggi e del futuro.