Gas, agenzie UE: non rilevato nessun impatto da price cap

(Teleborsa) - Le due principali agenzie UE che supervisionano i mercati finanziari ed energetici non "(positivi o negativi)" sul mercato del gas "che potrebbero essereall'adozione" del meccanismo temporaneo di correzione del mercato (MCM), il cosiddetto. Lo si legge nei due rapporti definitivi pubblicati oggi dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), che confermano le rilevazioni preliminari Tuttavia, "da ciò che il MCM potrebbe non avere alcun impatto sui mercati finanziari ed energetici o sulla sicurezza dell'approvvigionamento". Per questo, ACER ed ESMA continuano a sottolineare la necessità di monitorare regolarmente i mercati del gas e le attività di negoziazione del gas per identificare i rischi e aiutare a rilevare i potenziali impatti del MCM in futuro.Nei rapporti viene ricordato che iulteriormente dalla fine di gennaio 2023 e rimangono significativamente inferiori rispetto ai mesi precedenti l'adozione del regolamento MCM. La caduta dei prezzi viene però collegata da ACER "ai(clima più mite, continua riduzione dei consumi di gas, fornitura di GNL sopra la media, gas in stoccaggio sopra la media) negli ultimi mesi del 2022 e nei primi mesi del 2023".Inoltre, il rapporto ESMA esamina anche l'impatto dell'MCM sulla capacità delle controparti centrali (CCP) di svolgere le loro attività di gestione del rischio, in particolare per calcolare le loro esposizioni e gestire potenziali inadempimenti dei membri compensatori. L'analisi svolta "non ha portato, in questa fase, all'identificazione di modifiche significative nellao neiche potrebbero essere attribuiti al MCM".