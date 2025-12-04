Italo: parte il road show invernale. Cresce il rapporto con le agenzie di viaggio

(Teleborsa) - Parte il consuetoUn viaggio lungo le città di Milano, Bologna, Roma e Napoli volto a evidenziare il connubio sinergico con le agenzie di viaggio: oggi sono circa 250 le Top, quasi raddoppiate dal pre-covid. "Un traguardo importante – sottolinea Italo in una nota – frutto di un lavoro costante, presenziando il territorio, aggiornando strumenti e modalità di vendita, formando continuamente gli agenti di viaggio. Italo ha messo a disposizione delle Agenzie sempre più strumenti user friendly, efficientando i processi ed agevolando le operazioni degli agenti, velocizzando così anche i tempi di acquisto per la clientela. Un portale smart ed agevole, affiancato da presidi territoriali, brandizzazioni ad hoc e personalizzate dei punti fisici, a beneficio delle Agenzie che ancora oggi rappresentano un punto di riferimento per clientela business e leisurealto valore".Un processo di crescita – si legge nella nota – "accompagnato anche dall'aumento dei servizi e dei comfort per i viaggiatori: le nuove Lounge Italo Club (sempre più presenti sul territorio e fresche di restyling per soddisfare costantemente le esigenze dei clienti) e i servizi di catering a bordo ed in stazione costituiscono infatti uno dei valori aggiunti dell'esperienza di viaggio per i passeggeri". Viaggio che Italo ha portato anche sugli schermi e sui maxischermi, debuttando al cinema con lopremiato con un oro, un argento e una Shortlist nella categoria Industry Craft Film Craft, ossia quella che celebra i migliori aspetti cinematografici delle produzioni audiovisive."Il percorso di crescita di Italo è stato frutto di un lavoro costante, che ha visto al centro della strategia le agenzie di viaggio. Partendo da un presidio fisico costante del territorio esemplificando le modalità di vendita per gli agenti, a cui abbiamo erogato numerose ore diformazione propedeutica all'utilizzo dei nostri portali, siamo cresciuti insieme. Una strategia win-win che ha premiato Italo e le Agenzie che hanno risposto positivamente alle nostre proposte. Investiamo continuamente su strumenti tecnologici di ultima generazione, intuitivi, per efficientare i processi e migliorare la user experience" commenta"Sono stati dieci anni intensi, in cui non ci siamo mai fermati. Dopo ogni risultato raggiunto ci siamo posti nuovi obiettivi sfidanti, che abbiamo centrato grazie al lavoro di tutto il team. Come ribadiamo da anni, chi lavora bene con noi viene premiato, lo dimostra la crescita esponenziale delle agenzie di viaggio top che oggi sono nel nostro circuito" afferma