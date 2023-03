Caracol, round Serie A da 10,6 milioni con CDP e Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, azienda nata nel 2017 e attiva nella stampa 3D industriale di grandi dimensioni, ha chiuso uncon CDP Venture Capital e Neva SGR, Venture Capital del Gruppo, oltre a Primo Space Fund ed EUREKA! Venture SGR - fondi già presenti in Caracol."Questo round è il, che ha portato alla validazione delle nostre soluzioni da parte di leader in settori come l'Aerospazio e la Nautica", commenta il CEO e Co-founder di Caracol,"Grazie alla fiducia dei principali fondi d'investimento Italiani e il grande supporto ricevuto dagli advisor, avremo ora la possibilità di, continuando a sviluppare e consolidare la tecnologia che traghetterà il mondo manifatturiero verso un futuro più efficiente e sostenibile", ha aggiunto.Attraverso il round verrà sviluppato ilper lo sviluppo tecnico e la commercializzazione della tecnologia Heron AM (per produrre componenti avanzati di grandi dimensioni) nei principali mercati Europei e mondiali. In aggiunta, Caracol apriràin Nord America e Medio Oriente, con team locali dedicati. L'operazione porterà l'organico a triplicare nel giro di 2 anni, superando i 120 dipendenti nel 2024.Continueranno anche gli investimenti in, nell'ordine del 40% del fatturato, con l'obiettivo di continuare il percorso di sviluppo a 360 gradi della piattaforma hardware e software di stampa di grande formato.