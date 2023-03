Cina, allentamento restrizioni COVID-19 spinge il settore dei servizi

(Teleborsa) -. Ilelaborato da Caixin/S&P Global è aumentato a quotaa febbraio 2023 dai 52,9 precedenti. Il valore è sopra la soglia chiave dei 50 punti, che segnala una espansione dell'attività, e supera anche i 54,7 punti attesi dagli analisti.I dati dell'indagine PMI hanno indicato che la ripresa nel settore dei servizi cinese ha accelerato a febbraio, con le aziende che hanno segnalato il più forte aumento dell'attività dallo scorso agosto. La ripresa è stata sostenuta dal più forte aumento dei nuovi affari dall'aprile 2021, poiché lha contribuito ad aumentare il numero di clienti e la domanda."Anche l'occupazione nel settore dei servizi ha mostrato segnali di miglioramento, con il rafforzamento delle condizioni di domanda e offerta che ha- ha commentato Wang Zhe, Senior Economist at Caixin Insight Group - Il relativo indicatore è salito sopra i 50, segnando la fine di una contrazione di tre mesi e raggiungendo il massimo da novembre 2020"."I- ha aggiunto l'economista - A febbraio, le misure sui costi degli input e sui prezzi praticati nel settore dei servizi hanno entrambi registrato guadagni, anche se marginali, in presenza di lievi pressioni inflazionistiche. I fornitori di servizi intervistati hanno segnalato costi elevati di materie prime, manodopera e forniture per ufficio in misura diversa, ma il loro potere contrattuale per i prezzi praticati è rimasto limitato poiché il mercato era ancora in ripresa"."C'eranel settore dei servizi a febbraio, poiché gli imprenditori hanno continuato a esprimere grande fiducia in una ripresa economica dopo l'allentamento dei controlli Covid", ha concluso Wang Zhe.