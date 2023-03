White Bridge acquista la maggioranza del polo delle etichette Tikedo

Banco BPM

(Teleborsa) -(WBI), holding dedicata agli investimenti private equity, ha, piattaforma leader nel sud Europa nel settore delle etichette, dal search fund Maestrale Capital. L'attuale management, in un'ottica di continuità, manterrà una partecipazione rilevante nella società.Con sede a, Tikedo è oggi il risultato del consolidamento di. Con 5 siti produttivi, Tikedo è focalizzata principalmente nella produzione di etichette autoadesive, sleeve e non adesive dedicate ai mercati finali del food&beverage e della cura della casa e della persona.L'ingresso di WBI sosterrà lo sviluppo di Tikedo, sfruttando la comprovata esperienza di WBI in strategie di buy-and-build. Tikedo intende attuare un consolidamento del mercato F&B e un'espansione in nuovi mercati finali (come quello dei wine&spirits), sfruttando anche il proprio know-how per sviluppare nuovi prodotti (come le etichette sostenibili).L'operazione è statadi finanziatori composto da(team Financial Sponsor),Corporate & Investment Banking, e. Ethica Group, con il team di Debt Advisory, e Vitale hanno assistito WBI.è stato unico advisor di Tikedo.