INPS, beneficiari NASpI devono comunicare redditi presunti anche se pari a zero

(Teleborsa) - I beneficiari diche nel corso del 2022 avevanoda prestazioni professionali devono effettuare la stessa operazione per il 2023. La comunicazione del reddito presunto per l’anno corrente deve essere effettuata. Lo fa sapere l'INPS, indicando che idall’obbligo sono circaA coloro che hanno comunicato l’indirizzo mail, l’Istituto di previdenza ha già provveduto ad inviare una comunicazione ricordando i passi da fare per rinnovare il beneficio. La stessa dichiarazione di reddito presunto può essere trasmessa anche dagli enti di patronato.accedendo aled accreditandosi mediante, l’utente dovrà utilizzare ilper effettuare tale comunicazione: per poter accedere al modello in questione sarà sufficientedel sito e selezionare la scheda. Una volta effettuato l’accesso al servizio, sarà possibilela comunicazione utilizzando il seguente percorso dalla barra laterale sinistra: "Altri Servizi" poi "NASpI" e poi ancora "Comunicazione NASpI-COM".