Intesa Sanpaolo, informativa sul buy-back

Intesa Sanpaolo

colosso creditizio

(Teleborsa) -, in relazione all’esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie finalizzato all’annullamento (buyback) comunicato al mercato il 6 febbraio 2023 e avviato il 13 febbraio 2023, ha reso noto che dal 27 febbraio al 3 marzo 2023, hacomplessivamente, pari a circa lo 0,34% del capitale sociale, ad un prezzo medio di acquisto per azione pari a 2,5455 euro, per untotale diAl 3 marzo, dall'avvio del programma, Intesa Sanpaolo ha acquistato complessivamente 240.541.224 azioni, pari a circa l'1,27% del capitale sociale, a un prezzo medio di acquisto per azione di 2,5248 euro, per un controvalore totale di 607.321.749,61 euro.Sul listino milanese, oggi, modesto guadagno per il, che avanza di poco a +0,7%.