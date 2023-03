Racing Force, Equita aumenta target price e conferma Buy

Equita

Racing Force

(Teleborsa) -ha aumentato a(da 6,7 euro) ilsu, gruppo italiano attivo nel settore delle attrezzature di sicurezza per il motorsport e quotato su Euronext Growth Milan, e mantenuto lasul titolo a "".Gli analisti hannoper il 2022-23 e oltre, sulla scia della "fortissima crescita" del fatturato registrata nel 2022 e dei progressi nell'esecuzione dei driver di crescita a medio termine. Per il 2023, hanno aumentato i ricavi del +6% a 63 milioni di euro (+7% YoY), l'EBITDA del +7% a 12,6 milioni di euro (margine +30bps YoY) e utile netto Adjusted del +10% a 6,9 milioni di euro (+9% YoY).Questi numeri non riflettono ancora esplicitamente l'opzione relativa ai, che inizieranno a contribuire alla fine del 2024.