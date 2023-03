Fiera Milano, acquista azioni proprie e conclude il programma

Fiera Milano

leader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi

(Teleborsa) -ha annunciato di aver, il 28 febbraio 2023,comunicato il 13 ottobre 2022 e avviato il 24 ottobre 2022, in seguito all’autorizzazione ottenuta da parte dell’Assemblea degli Azionisti il 22 aprile 2022 e alla deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione il 13 ottobre 2022.Il Gruppo ha comunicato inoltre di aver, tra il 27 e il 28 febbraio 2023 complessivamentead un prezzo medio ponderato giornaliero di 3,02 euro per azione, per undiAl 7 marzo, Fiera Milano detiene 683.758 azioni proprie pari allo 0,95% del capitale sociale.A Piazza Affari, performance infelice per il, che chiude la giornata del 7 marzo con una variazione percentuale negativa dello 0,50% rispetto alla seduta precedente.