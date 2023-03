Migranti, giovedi CdM a Cutro: Lega spinge per linea dura

(Teleborsa) - Maggiore accoglienza per gli immigrati regolari e guerra aperta ai trafficanti, la linea da affrontare nella riunione: l'esecutivo sceglie di convocare un Consiglio dei ministri sul tema proprio nei locali del comune di Cutro. Una mossaDa Chigi, intanto, fanno sapere che il governo sarà presente ale che è allo studio anche un gesto simbolico. Ma si assicura anche che il cdm varerà misure concrete, e che sarà solo l'inizio di un percorso. Come conferma il ministro degli Esterispiegando che si deve "favorire l'immigrazione regolare. Possiamo portare - ha garantito - decine di migliaia di immigrati regolari in Italia, formati nei loro Paesi, perché le nostre aziende ne hanno bisogno".Sullo sfondo le continue pressioni suaffinchè la tanto declamata solidarietà europea si trasformi anch'essa in azioni concrete e ben finanziate. Non a caso la Commissione europea ha fatto sapere che la lettera inviata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla necessità di agire in maniera concordata con la Ue sul dossier migranti viene esaminata con attenzione. E che a breve arriverà a Roma una risposta su come velocizzare il controverso Patto sulla migrazione. Sempre da Bruxelles si ribadisce che in ogni caso le vite in mare vanno salvate. Messaggio rispetto al quale concorda anche il capo dello Stato., operative, da parte di tutti, dell'Italia e dell'Unione europea,A parlare è il presidente della Repubblica che dall'università della Basilicata con poche ma efficaci parole ha chiesto concretezza al governo ed un cenno all'Europa.