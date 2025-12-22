Milano 17:04
EQUITA, il calendario finanziario del 2026

I principali eventi economici societari dell'anno: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

EQUITA, il calendario finanziario del 2026
(Teleborsa) - La Banca d'investimento italiana quale riferimento per l'attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2026 per l'esame dei dati economico-finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione.


Giovedì 12/03/2026
CDA: Approvazione progetto di bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2025

Mercoledì 22/04/2026
Assemblea: Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025

Giovedì 14/05/2026
CDA: Approvazione informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 31 marzo 2026

Giovedì 10/09/2026
CDA: Approvazione relazione finanziaria consolidata semestrale al 30 giugno 2026

Giovedì 12/11/2026
CDA: Approvazione informazioni finanziarie periodiche aggiuntive al 30 settembre 2026
