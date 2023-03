Nexi, ricavi 2022 a 3,26 miliardi di euro. Margini in netto aumento

Nexi

Banco Sabadell

(Teleborsa) -, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, ha raggiunto l'ambitionprecedentemente annunciata, conpari a 3.260 milioni di euro, in crescita del 7,1% rispetto al FY21 (+7,8% a/a escludendo Ratepay), e unpari a 1.612,8 milioni di euro, in crescita del 14,2% rispetto all'anno precedente. L'si è attestato al 49%, con un incremento di 311 punti base rispetto al FY21.L'nel FY22 è stato pari a 693,2 milioni di euro, con un utile per azione normalizzato di 0,53 euro, in crescita del 15% su base annua.Nel, i ricavi si sono attestati a 879,5 milioni di euro, in crescita del 4% rispetto al 4trim21 (+5,9% a/a escludendo Ratepay). L'EBITDA è stato pari a 451,6 milioni di euro, in aumento del 8,7% rispetto al 4trim21, e l'EBITDA Margin ha raggiunto il 51%."Il 2022 si è confermato un altro anno di crescita solida e profittevole in tutti i nostri business e nelle diverse aree geografiche, facendo registrare un'eccezionale evoluzione dei margini e un'accelerazione della generazione di cassa, nonostante la complessa situazione macroeconomica - ha commentato il- Abbiamo inoltre fattodel Gruppo Nexi, con investimenti in tecnologia, competenze e innovazione, rafforzando al contempo il nostro portfolio di business mediante acquisizioni e cessioni mirate."Iniziamo il 2023 determinati a crescere ancora in tutte le geografie, aumentando ulteriormente la marginalità e la generazione di cassa - ha aggiunto - Al contempo, continueremo ad essere, focalizzando e rafforzando ulteriormente il nostro portafoglio per accelerare la crescita, come dimostra la partnership strategica appena siglata conche ci consentirà di entrare in un mercato particolarmente attrattivo come quello spagnolo".Al 31 dicembre 2022, lagestionale è pari a 5.396 milioni di euro e il rapporto Posizione Finanziaria Netta/EBITDA è pari a 3,3x. La leva finanziaria pro-forma che invece include le sinergie run-rate si attesta a circa 2,9x, in linea con il piano.Nexi conferma lain linea con l'ambition a medio-lungo termine presentata all'ultimo Capital Markets Day; ricavi a oltre il 7% di crescita a/a; EBITDA a oltre il 10% di crescita a/a; leva finanziaria netta a circa 3.0x l'EBITDA; utile per azione normalizzato a oltre il 10% di crescita a/a.