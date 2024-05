Nexi conferma guidance 2024, ebitda e ricavi in salita. Al via buyback da 500 milioni

Nexi

(Teleborsa) - Nel primo trimestre del 2024 i ricavi disi sono attestati a 781,6 milioni di euro, in crescita del 6% rispetto al primo trimestre 2023 e l’ EBITDA è stato pari a 361,7 milioni, in aumento dell’8,6% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. L’EBITDA margin ha raggiunto il 46%, con un incremento di 112 punti base, anche grazie alla più veloce realizzazione di efficienze e sinergie di costo alla luce dell’integrazione del Gruppo.Al 31 marzo 2024, lagestionale è scesa a 5.035 milioni e il rapporto Posizione Finanziaria Netta/EBITDA è diminuito a 2,8x. La weighted average maturity del debito è pari a circa 2,8 anni con un costo cash medio del debito al lordo delle imposte sostanzialmente stabile rispetto al FY23, pari a circa 2,86%. In riferimento al debito in scadenza nel periodo 2024-2025 pari a circa 1,3 miliardi,; in particolare si evidenzia che circa 220 milionisono già stati ripagati ad aprile 2024., "alla luce di un persistente scenario macroeconomico complesso", Nexi conferma i seguenti targets:Ricavi: crescita mid-single digit a/a;: crescita mid-to-high single digit a/a, con una margin expansion di oltre 100 punti base;: più di 700 milioni;: in diminuzione al di sotto di 2,9x l’EBITDA, incluse le operazioni di M&A già annunciate e gli effetti del programma di riacquisto azioni proprie (~2,6x su base organica).annuncia l'avvio delper un importo massimo di 500 milioni di euro, da completare entro il 31 ottobre 2025. Il buyback, si legge in una nota, sarà eseguito da Morgan Stanley per un numero massimo di azioni ordinarie pari al 20% del capitale sociale di Nexi, incluse le azioni proprie già in portafoglio.In esecuzione della delibera dell'assemblea dello scorso 30 aprile, le azioni saranno annullate con l'esclusione di quelle necessarie a soddisfare i piani di incentivazione a lungo termine.