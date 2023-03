d’Amico torna in utile nel 2022, CdA approva bilancio e propone dividendo

d'Amico International Shipping

(Teleborsa) - Nel 2022,(DIS) ha registrato undi 134,9 milioni di dollari, rispetto alla perdita netta di (37,3)milioni registrata nel 2021.L’ EBITDA di DIS è stato pari a 226,6 milioni nel 2022 contro i 64,3 milioni nel 2021, e allo stesso tempo la Società ha generato flussi di cassa operativi positivi, pari a 147,8 milioni nel 2022 rispetto a 31,8 milioni nell’anno precedente.Il Consiglio di Amministrazione di DIS ha proposto all’Assemblea degli Azionisti, la distribuzione di un dividendo lordo di 22 milioni di dollari(0,0153 per azione emesse ed in circolazione, al netto della ritenuta fiscale in vigore).commenta: "Sono felice di annunciare che nel 2022,, con un profitto netto pari a 134,9 milioni di dollari rispetto ad una Perdita netta di US$ (37,3) milioni registrata nel 2021. Questo miglioramento rispetto allo scorso anno deriva da un mercato delle navi cisterna estremamente forte di cui abbiamo potuto beneficiare a partire dalla fine del primo trimestre del 2022".