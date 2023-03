TIM, AGCOM chiede audizione su rete e piano industriale

TIM

(Teleborsa) - L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni () intende. Il Consiglio dell'Autorità, all'unanimità, ha infatti dato mandato al presidente Giacomo Lasorella di concordare con i vertici della società di telecomunicazioni "un'audizione per avere aggiornamenti sull'offerta di coinvestimento per la realizzazione di reti in fibra ad alta velocità e sulla realizzazione del piano industriale".L'audizione "hasul contesto concorrenziale dei mercati dell'accesso alle infrastrutture di rete", si legge in una nota.Domenica scorsa è arrivata daun'offerta congiunta per la rete di TIM, alternativa a quella del fondo statunitense. Entrambe le offerte, secondo le indiscrezioni di stampa, valutano il perimetro 18 miliardi di euro, debiti compresi, con quella di KKR che avrebbe anche un meccanismo di earnout per arrivare a 20 miliardi di euro.