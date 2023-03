8 marzo, “Donne in Classe A” tra i protagonisti della manifestazione del Corriere della Sera a Roma

(Teleborsa) - Ilsull’è tra i protagonisti della seconda edizione di, la manifestazione del Corriere della Sera per avvicinare le nuove generazioni all’obiettivo “”, il quinto dei 17 goal per lo sviluppo sostenibile definiti dalle Nazioni Unite (Università Sapienza di Roma, 9-10 marzo 2023). Nell’occasione ENEA presenterà nuove soluzioni di, urbanistica e di arredo in grado di ridurre i consumi energetici e di valorizzare la nuova filiera del design dell’efficienza energetica, che passa anche attraverso la formazione multidisciplinare di architetti, urbanisti, progettisti, artigiani e creativi, senza distinzione di genere e in accordo alla filosofia del New European Bauhaus.In occasione della festa dell’8 marzo, ENEA ha promosso il ruolo dellenella ricerca anche con il video, un omaggio a tutte le ricercatrici che hanno precorso i tempi, a partire dall’esperienza della fisica nucleare ENEA, una delle prime italiane a partecipare alle spedizioni in Antartide.La manifestazione alla Sapienza prevede due giornate di, inchieste e dibattiti live con esponenti del mondo dell’economia e del giornalismo e lo stand ENEA (area Fuori Campus) farà da cornice a interviste sullee sulle opportunità per le donne in un settore ancora prevalentemente maschile come quello delle energie rinnovabili.“La forza dei progetti avviati nell’ambito della Campagna nazionale sull’efficienza energetica si manifesta nel promuovere strategie inclusive e aggreganti, al fine di creare e ampliare quelle reti che diventano acceleratori delle politiche di genere, anche attraverso la formazione e la scelta di percorsi nelle discipline STEM”, sottolinea, direttrice del Dipartimento ENEA di Efficienza energetica che domani interverrà nel talk “Prendere e lasciare. La leadership è una questione di genere?”.Scenografia ufficiale della manifestazione sarà l’installazione a LED “Verso un Lettering Civile”, realizzata dalla start-up Social Factory nell’ambito del, che vede impegnati Dipartimento Efficienza Energetica dell’ENEA, Politecnico di Milano, Università IUAV di Venezia, Università degli Studi di Venezia e alcuni studi di progettazione di professionisti under 40. Composta di 30 elementi artistici realizzati rigenerando lettere di vecchie insegne utilizzate in passato da famosi marchi energivori, la scenografia illuminerà l’Aula Magna del Rettorato, l’Aula Falcone e Borsellino della Facoltà di Giurisprudenza, l’Aula di Lettere e Filosofia e il Fuori Campus. “Verso un Lettering Civile è un progetto di ‘segnaletica differente’ che intende sensibilizzare sul valore dell’energia, favorendone sia l’utilizzo che l’accesso libero e sostenibile per creare un mondo in cui l’uguaglianza e la non discriminazione siano universalmente rispettati”, spiega, responsabile del progetto per ENEA.“Donne in Classe A” è parte della campagna nazionale di informazione e formazione sull’efficienza energetica “Italia in Classe A”, promossa dale realizzata da ENEA per contribuire a unae dell’efficienza energetica. Tra le iniziative messe in campo per ridefinire il ruolo della donna nel percorso di transizione energetica, anche 5 passi da ingegnera, il progetto formativo di alternanza scuola lavoro realizzato in partnership con Fondazione Evolve Maire Tecnimont, con protagoniste cinque studentesse di due licei romani che hanno intrapreso un viaggio nel mondo dell’ingegneria e, in particolare, nel settore del risparmio e dell’efficienza energetica.