Eventi e scadenze del 12 dicembre 2025

Venerdì 12/12/2025

(Teleborsa) -- Giardini di Castel Sant'Angelo, Roma - 26ª edizione della manifestazione annuale della destra italiana, evento non di partito, che ospiterà importanti cariche istituzionali e di governo, nazionali ed internazionali. Interverranno anche molti esponenti dell'opposizione- Fiera di Roma - Settima edizione dell'appuntamento annuale incentrato sulla nuova economia spaziale, organizzato da Fiera di Roma e Agenzia Spaziale Italiana (ASI). L'edizione 2025 sarà Incentrata su innovazione tecnologica, evoluzione normativa, nuove dinamiche di mercato e partnership strategiche- Bruxelles - Riunione ECOFIN. Partecipano il ministro Giancarlo Giorgetti e il Vicepresidente della Banca centrale europea, Luis de Guindos- Statistiche di finanza pubblica nei paesi dell'Unione europea09:00 -- Centro convegni Carlo Azeglio Ciampi, Roma - La Banca d'Italia organizza il convegno "The Single Resolution Mechanism, ten years since" nell'ambito delle celebrazioni dei 10 anni dall'adozione del Meccanismo di Risoluzione Unico. Al convegno intervengono il Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta e il Presidente del Comitato di Risoluzione Unico Dominique Laboureix10:00 -- Auditorium della Tecnica, Roma - Assemblea Pubblica di Confindustria Assasfrica & Mediterraneo, dal tema "L'Industria del Saper Fare. Le Imprese Italiane motore di sviluppo in Africa e Medio Oriente". Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy10:00 -- Prevenire e combattere la violenza contro le donne: le reti territoriali - anno 202511:00 -- Conto satellite del turismo per l’Italia - anno 202312:00 -- Misure di produttività | anni 1995-202415:30 -- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceverà a Palazzo Chigi il Presidente della Palestina, Mahmoud Abbas17:00 -- Quirinale - Cerimonia dello scambio degli auguri di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con il Corpo Diplomatico- Regolamento BOT- CDA: Bilancio