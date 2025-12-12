Eventi e scadenze del 12 dicembre 2025

(Teleborsa) -
Venerdì 12/12/2025 Appuntamenti
: Atreju 2025 - "Sei diventata forte - L’Italia a testa alta"
- Giardini di Castel Sant'Angelo, Roma - 26ª edizione della manifestazione annuale della destra italiana, evento non di partito, che ospiterà importanti cariche istituzionali e di governo, nazionali ed internazionali. Interverranno anche molti esponenti dell'opposizione (da sabato 06/12/2025 a domenica 14/12/2025) New Space Economy Expoforum (NSE)
- Fiera di Roma - Settima edizione dell'appuntamento annuale incentrato sulla nuova economia spaziale, organizzato da Fiera di Roma e Agenzia Spaziale Italiana (ASI). L'edizione 2025 sarà Incentrata su innovazione tecnologica, evoluzione normativa, nuove dinamiche di mercato e partnership strategiche (da mercoledì 10/12/2025 a venerdì 12/12/2025) UE - ECOFIN
- Bruxelles - Riunione ECOFIN. Partecipano il ministro Giancarlo Giorgetti e il Vicepresidente della Banca centrale europea, Luis de Guindos Banca d'Italia
- Statistiche di finanza pubblica nei paesi dell'Unione europea
09:00 - Banca d'Italia - Convegno sui 10 anni del Meccanismo di Risoluzione Unico
- Centro convegni Carlo Azeglio Ciampi, Roma - La Banca d'Italia organizza il convegno "The Single Resolution Mechanism, ten years since" nell'ambito delle celebrazioni dei 10 anni dall'adozione del Meccanismo di Risoluzione Unico. Al convegno intervengono il Governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta e il Presidente del Comitato di Risoluzione Unico Dominique Laboureix
10:00 - Assemblea Pubblica di Confindustria Assasfrica & Mediterraneo
- Auditorium della Tecnica, Roma - Assemblea Pubblica di Confindustria Assasfrica & Mediterraneo, dal tema "L'Industria del Saper Fare. Le Imprese Italiane motore di sviluppo in Africa e Medio Oriente". Partecipa, tra gli altri, Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy
10:00 - Istat
- Prevenire e combattere la violenza contro le donne: le reti territoriali - anno 2025
11:00 - Istat
- Conto satellite del turismo per l’Italia - anno 2023
12:00 - Istat
- Misure di produttività | anni 1995-2024
15:30 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra il Presidente della Palestina
- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, riceverà a Palazzo Chigi il Presidente della Palestina, Mahmoud Abbas
17:00 - Attività istituzionali - Presidente della Repubblica, auguri di Natale
- Quirinale - Cerimonia dello scambio degli auguri di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con il Corpo Diplomatico Titoli di Stato
: Tesoro
- Regolamento BOT Aziende
: H-Farm
H-Farm - CDA: Bilancio