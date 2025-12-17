Thales, rafforza intesa con Marina Militare con nuovo Navy Service Centre di Taranto e contratti di supporto pluriennali

(Teleborsa) - Thales
potenzia il sostegno alla Marina Militare
con il nuovo Navy Service Centre di Taranto
. Le fregate di classe FREMM potranno contare su un nuovo centro di manutenzione presso l’Arsenale di Taranto
.
L’apertura di questo nuovo centro consente di dimezzare i tempi di intervento
sui sistemi Thales grazie all’impiego di esperti e tecnici locali altamente qualificati. Inoltre, presso questa struttura verrà erogata formazione al personale della Marina Militare sulla manutenzione di tutti i sistemi supportati, favorendo così il trasferimento di competenze specialistiche direttamente sul campo
Questa cooperazione si rafforza ulteriormente con la firma di due contratti pluriennali di manutenzione e supporto
. Il primo, dedicato alle fregate classe FREMM
, riguarda la manutenzione della suite sonar integrata e delle soluzioni di guerra elettronica; il secondo, dedicato ai cacciamine classe Gaeta
, riguarda la manutenzione del sonar a profondità variabile a bordo.