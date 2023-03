Datalogic, analisti cauti con domanda ancora debole

Datalogic

(Teleborsa) - Glisu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'acquisizione automatica dei dati e dell'automazione industriale, dopo che ha chiuso il 2022 con ricavi in aumento e utili in calo. La società guidata da Valentina Volta ha segnalato una situazione ancora complessa per quanto riguarda loe un'Il quarto trimestre è stato migliore delle attese, scrive, che segnala un "(domanda ancora debole, miglioramento dei margini) e qualitativamente in linea con le attese".sottolinea che l'impatto dello shortage si è ridotto significativamente nella seconda parte del 2022 e dovrebbe migliorare ulteriormente, ma la domanda, nel 2023, "è più incerta nonostante un backlog ancora forte, con possibili".Intanto,è in recupero dai minimi di seduta a 8,41 euro e. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 8,513 e successiva a quota 8,237. Resistenza a 9,4.