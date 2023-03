Prysmian, preferred bidder per interconnessione Biscay Gulf

Prysmian

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni,. L'annuncio arriva dopo la comunicazione effettuata da INELFE – una joint venture 50:50 tra l'operatore di rete spagnolo Red Eléctrica e l'operatore di rete francese Réseau de Transport d’Électricité (RTE).Il progetto Biscay Gulf sarà la, con due collegamenti che aumenteranno di 2 GW la capacità di scambio di energia tra i paesi e anche con il resto d'Europa, migliorando la sicurezza, la stabilità e la qualità dell'approvvigionamento elettrico.Prysmian Group prosegue le trattative contrattuali in via esclusiva con, si legge in una nota.