Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Prysmian

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,93%.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Lo scenario di breve periodo dell'evidenzia un declino dei corsi verso area 81,74 Euro con prima area di resistenza vista a 82,84. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 81,12.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)