A2A: Noi2 la prima soluzione di energia 100% green a costo protetto per 10 anni

A2A

(Teleborsa) -compie un ulteriore passo avanti nel suo impegno per lodel Paese proponendo per la prima volta un’alleanza ai clienti per raggiungere un obiettivo comune, a vantaggio dellaUn patto con cui il Gruppo mette a disposizione risorse economiche e know-how in cambio della condivisione di un progetto, grazie al quale contribuire alla crescita delle infrastrutture per la generazione rinnovabile e l’autonomia energetica italiana.La società lancia Noi2, una soluzione con energia, riservando per 10 anni la produzione di parte dei propri impianti eolici e fotovoltaici a coloro che aderiranno alla proposta. Con questo nuovo prodotto, chi lo desidera può partecipare concretamente al processo di transizione energetica del Paese. Attraverso, anche coloro che non possono installare un impianto autonomo di produzione presso la propria abitazione, usufruiranno di energia rinnovabile sia di giorno sia di notte grazie a un mix di fonti - eolica e fotovoltaica.Unache consente inoltre di beneficiare di una stabilizzazione nel lungo periodo del costo dei consumi energetici attraverso l’applicazione di un prezzo fisso - quindi protetto dalle oscillazioni di mercato – a una quota pari al 70% dei consumi degli ultimi 12 mesi.“Solo l’energia green consente prezzi programmabili e stabili e molte famiglie hanno la volontà, ma non la possibilità, di produrla attraverso propri pannelli fotovoltaici. La soluzione innovativa che offriamo estende una formula di partnership di lungo periodo al settore privato. Grazie a V.I.P., il nostro pannello virtuale, chi lo desidera potrà beneficiare di una fornitura 100% green, messa a disposizione da impianti di produzione di energia rinnovabile del Gruppo A2A. Con Noi2 proponiamo quindi ai clienti un’alleanza basata sulla fiducia reciproca a favore dello sviluppo sostenibile del Paese”, commenta, Amministratore Delegato di A2A Energia.L’opzione dellaè un ulteriore elemento di novità che Noi2 introduce nel mercato energetico italiano: in caso di cambio abitazione è possibile, infatti, mantenere l’offerta alle stesse condizioni fino alla scadenza del contratto. La trasparenza della proposta, che per A2A da sempre è un valore fondante dei suoi rapporti con gli utenti, è garantita dall’Appche, oltre a consentire il monitoraggio giornaliero dei consumi, indirizza i clienti verso l’impiego razionale dell’energia nell’arco della giornata aiutandoli a risparmiare.Ladell’offerta, dedicata ai possessori di un contatore 2G di ultima generazione, è soggetta a disponibilità limitata e alla preventiva manifestazione di adesione attraverso il sito di A2A Energia.