Auto, dal Mit: piena sintonia tra Roma, Berlino e Varsavia

(Teleborsa) - "A Strasburgo i Ministri dei Trasporti Ue che chiedono di ripensare lo stop aidal 2035, hanno ribadito la netta contrarietà al, espresso grande irritazione per la chiusura al dialogo da parte della Commissione, a partire dallo stesso Vicepresidente Timmermans, confermato dubbi e forti perplessità sulÈ quanto è emerso da alcune indiscrezioni riportate da Askanews che ha citato fonti interne alitaliano. In particolare, "è stata confermata la piena sintonia tra Roma, Berlino e Varsavia". La riunione è stata promossa dal Ministro cecoSono intervenuti in presenza i responsabili dei Trasporti di Repubblica Ceca, Italia, Germania e Polonia, mentre i colleghi di Ungheria, Romania, Slovacchia e Portogallo si sono collegati dalle rispettive Capitali.ha ribadito la "grande soddisfazione" per l'incontro, sottolineando l'esigenza "di difendere posti di lavoro e imprese", senza dimenticare "la necessità di essere indipendenti dallache è leader incontrastata dell'elettrico ma che inquina molto di più rispetto all'Europa. Secondo il ministro l'UE deve puntare anche suiSempre Salvini ha sottolineato che i Ministri dei Trasporti non dovranno più subire scelte calate da Commissari che si occupano di altri temi, come successo per lo stop ai motori tradizionali dal 2035. E ha evidenziato "ladell'Europa" che da una parte accelerae dall'altra boccia ilcome fonte energetica green.Nel frattempo, la portavoce della Commissione europea responsabile per il Mercato interno,ha spiegato oggi a Bruxelles perché l'Esecutivo Ue abbia proposto la nuova normativa Euro 7 che prevede ulteriori riduzioni delleper la salute, oltre all'altra normativa che preveda che dal 2035 sul mercato interno possano essere immessi solo auto e furgoni a emissioni zero di CO2. "Un punto molto importante nella nostra proposta è che va considerato che la precedente normativa Euro 6 era del 2012; da allora, l'industria si è adattata, c'è stata unale imprese sono ora già molto vicine ai livelli didella nuova normativa Euro 7, e la Commissione ne ha tenuto conto quando ha fatto la proposta, che è ambiziosa ma realistica".