UNRAE: a marzo flette mercato auto usate

(Teleborsa) -, a(con dati in attesa di consolidamento): -3,7% nel mese a 469.634 trasferimenti di proprietà rispetto ai 487.508 del 2023, un livello inferiore del 6,2% rispetto al 2019. I trasferimenti netti calano del 3,8% e le minivolture del 3,5%. Nel primo trimestre la crescita si attesta a +8,2% con 1.386.403 passaggi complessivi rispetto ai 1.281.786 di gennaio-marzo 2023. Sono i numeri diffusi da UNRAE - Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri relativi al Mercato delle autovetture usate di marzo.Seppur con una quota in calo di 3 punti esatti, in marzo con ilcopre sempre la prima posizione fra le motorizzazioni preferite nel mercato dell'usato (al 45,4% nel trimestre); al secondo posto il motore a benzina al 38,8% (-0,2 p.p. e al 39,1% nei 3 mesi). Le ibride occupano la terza posizione con il 7,4% (6,9% nel cumulato), segue il Gpl (al 4,9%, stessa quota nel primo trimestre). Il metano si posiziona al 2,2% (anche in gennaio-marzo), mentre i trasferimenti netti di auto BEV e plug-in pesano rispettivamente lo 0,7% e lo 0,9% del totale (0,6% e 0,8% nel cumulato).In, che in marzo rappresentano il 55,9% di tutti i passaggi di proprietà (56,6% nel trimestre). Recuperano leggermente quelli da operatore a cliente finale, al 39,8% nel mese (39,2% nel cumulato). In crescita gli scambi provenienti da Km0 (3,4%), mentre cedono quelli provenienti dal noleggio (0,8% complessivo nel mese e nel trimestre).L'analisi per regione conferma in marzo la i(+0,5 punti), seguita dal Lazio al 9,6% (-0,5 punti) e dalla Campania al 9,2% di quota (+0,1 punti).