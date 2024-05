Urso rilancia cooperazione Roma-Tripoli: Libia partner fondamentale non solo per energia

(Teleborsa) -, ma può diventare anche per lepuò ospitare grandi parchi solari ed eolici daLo ha detto il ministro dell'Impresa e del Made in Italy Adolfo Urso intervistato oggi a 24 Mattino su Radio 24 spiegando che in Libia si vuole "ripristinare una condizione di piena cooperazione, perché ci sono tutte le condizioni per farlo, anche all'interno del Piano Mattei, che il nostro paese intende sviluppare per coinvolgere l'Africa nel processo di sviluppo europeo, attraverso il ponte culturale, geografico, politico, economico e imprenditoriale del nostro paese", ha detto Urso."La Libia è un partner fondamentale, per quanto riguardo energia - petrolio e anche sempre più gas - ma lo può diventare anche per quanto riguarda le materie prime critiche,rispondendo a una domanda sulla possibilità che arrivi in Italia a produrre il partner cinese di Stellantis, Leapmotor, Urso ha detto che un secondo produttore di automobili in Italia puòe" . "Siamo consapevoli, come lo è Stellantis, che il mercato italiano è un mercato aperto, perché ha purtroppo soltanto una produzione interna limitata, che non soddisfa appieno le esigenze del mercato", ha detto Urso. L'Italia "è l'unico paese produttore in Europa in cui vi è un divario così ampio tra auto prodotte - 450mila - e auto immatricolate, cioè comprate da italiani e, ha continuato il ministro.Nel corso dell'intervista, il Ministro ha detto che il governo, ma il servizio deve essere sempre più adeguato a un mercato in crescita anche grazie al turismo e in vista del Giubileo a Roma del prossimo anno".