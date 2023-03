DBRS: banche devono affrontare maggiore controllo su perdite non realizzate

SVB Financial Group

(Teleborsa) - Il fallimento di, il primo fallimento bancario negli Stati Uniti dal 2020 e il più grande fallimento dalla crisi finanziaria del 2008-2009, ha innescato una significativa svendita nelnegli Stati Uniti e altrove, poiché gli, a causa di tassi di interesse notevolmente più elevati.Secondo DBRS, la maggior parte delle banche dispone di liquidità sufficiente, oltre finanziamento e capitale stabili, per affrontare questa turbolenza di mercato. "Prevediamo che, a seguito del rapido aumento dei tassi di interesse,vendendo titoli a rendimento inferiore e reinvestindo i proventi in attività a rendimento più elevato, incorrendo in perdite", si legge in un report sul tema.Tuttavia, la maggior parte delle banche è "in grado di", viene sottolineato.Le perdite non realizzate diventerebbero un problema maggiore se la vendita dei titoli fosse richiesta per soddisfare i requisiti di liquidità, ma questo non è previsto essere un problema al momento. Tuttavia, ", con alcuni altri titoli bancari in sostanziale calo a seguito della scomparsa di SVB, indipendentemente dai fondamentali", si legge nel documento.