Auto Euro 7, si sfalda il fronte dei no. Salvini: "Italia contraria"

(Teleborsa) -: all'incontro convocato dal Ministro dei Trasporti cecoerano presenticome inizialmente preventivato.quattro Paesi, fra cui, contrari ad opporsi ad oltranza sia all'applicazione delle norme più stringenti previste da Euro 7, che prevede una riduzione più drastica delle emissioni di ossidi d'azoto, di particolato, d'ammoniaca, e di altri inquinanti dannosi per la salute, sia allo stop ai motori endotermici previsto per il 2035, che ha fatto flop all'ultimo consiglio europeo..Sono, assieme ad altri paesi come Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Ungheria, chesia al passaggiosiadi tipo tradizionale, ritenendo che l'investimento in unasia ingiustificatamente gravoso per l'industria. La, in particolare, porta avanti la sua, cioè i carburanti sintetici green, ed una volta ottenuto lo "sconto" abbandonerà il fronte dei no., fra i più convinti sostenitori del no allo stop alle auto a motore tradizionale entro il 2035, si troverà così a capitanare un gruppetto di Paesi sovranisti ed oltranzisti chepiù in generale all'implementazione del. Lo ha fatto chiaramente capire il Ministro dei trasportial termine dell'incontro. "Il Governo italiano è fortemente contrario al regolamento sull’Euro 7”, ha dichiarato Salvini, che si è detto anche "contrario al dossier CO2 per i veicoli leggeri e pesanti, a meno che non rientrino i biocarburanti e i sintetici e-fuels". Una scelta - ha spiegato - motivata dalla necessità diperché la transizione ecologica non va "imposta per legge da Bruxelles sulla testa e sul portafoglio degli italiani, sulla loro casa, sulla loro auto dalla sera alla mattina".