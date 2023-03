Patto Stabilità, Gentiloni: su economie "incertezza e volatilità, con revisione più fiducia"

(Teleborsa) -Possiamo dare un forte contributo alla fiducia e alla stabilità con l'adozione di queste conclusioni del consiglio sulle nostre regole di Bilancio". Lo ha affermato - arrivando all'Ecofin - il commissario europeo all'Economiai, in riferimento alla revisione delle regole sul Patto di stabilità e di crescita. "La Commissione è pienamente consapevole di dover continuare a discutere diversi aspetti che sono da chiarire ed è quello che faremo nelle prossime settimane - ha aggiunto - prima di presentare la nostra proposta legislativa".. "Penso che le imminenti decisioni della BCE siano ampiamente note", ha detto in riferimento all'aumento da 50 punti base indicato dalla stessa istituzione per il Consiglio direttivo di giovedì,ha proseguito.Durante la conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo, Gentiloni ha anche osservato che". Lo ha fatto, ha ricordato, "per quattro mesi consecutivi, dal 10,6% di ottobre dello scorso anno all'8,5% di febbraio, sulla scia di un forte calo della componente dei prezzi energetici". "D'altro canto - ha avvertito il commissario -, l'inflazione core continua a salire e le pressioni sui prezzi si sono notevolmente ampliate", mentre i rischi in prospettiva "rimangono elevati"."Sul versante esterno, i rischi riguardano soprattutto l'ulteriore impatto sui prezzi delle materie prime della guerra"dopo l'ultima chiusura a causa del Covid. "Sul versante interno - ha indicato Gentiloni -, le prospettive per l'inflazione 'core' dipenderanno dall'andamento dei salari nel mercato del lavoro, che per il momento non sono così significativi. E abbiamo sottolineato - ha aggiunto - che potrebbero essere bilanciati da livelli elevati di profitti in alcuni Stati membri", in modo che questi paeha concluso il commissario.