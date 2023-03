Reway Group, Integrae SIM avvia copertura con Buy e TP a 6,25 euro

Reway Group

(Teleborsa) - Integrae SIM hasul titolo, specializzato nella manutenzione e risanamento di infrastrutture stradali e autostradali. La società si è quotata su Euronext Growth Milan l'8 marzo 2023 con un prezzo di collocamento di 3,10 euro per azione. Ilè stato fissato aper azione (con un upside potenziale superiore al 70% rispetto alla chiusura di ieri), mentre ilsul titolo è "".Gli analisti si aspettano un incremento del, che dovrebbe passare da 91,76 milioni di euro dell'esercizio 2021 a 163,4 milioni di euro del 2025, con un CAGR FY21-25 del 15,5%. L'dovrebbe passare da 16,91 milioni di euro del 2021 a 32,70 milioni di euro del 2025. Viene previsto che il gruppo possa migliorare la propria, che passerà dal valore di 8,78 milioni di euro del 2021 pro-forma al valore cash positive del 2025 pari a 51,95 milioni di euro.Tra ivengono citati: elevato numero di certificazioni, necessarie per operare; ampia offerta di servizi; utilizzo di macchinari e attrezzature di ultima generazione, anche robotizzati, e di materiali innovativi; unico operatore in grado di coprire tutta la catena del risanamento; player consolidato sul mercato con leadership nelle proprie attività; elevata solidità finanziaria; eccellente storia di lavorazioni che ne certifica l'affidabilità, senza contenziosi in corso o passati con i clienti.Leindicate sono: ingresso nel settore ferroviario (2 miliardi di euro stanziati nei prossimi 5 anni dal Governo); ingresso nel risanamento di bacini marittimi; ingresso nel settore dell'edilizia pubblica per l'adeguamento sismico.Ilè che: il gruppo è in una fase di profonda trasformazione per dotarsi di una struttura adatta a supportare la crescita attesa e far fronte alle crescenti esigenze del business. Il processo è iniziato e procede come da piani, ma necessita ancora di essere completato.Inoltre, ici sono: entrata di nuovi player a causa della forte espansione del settore; difficoltà a reperire la manodopera specializzata necessaria che porterebbe ad ostruire la capacità produttiva del gruppo.