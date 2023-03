BMW punta a margine EBIT 2023 dell'8-10% nel segmento automobilistico

BMW Group

(Teleborsa) -mira a unnelper l'anno finanziario in corso. La casa automobilistica tedesca ha confermato i risultati preliminari pubblicati la scorsa settimana per il 2022. I ricavi sono saliti a 142.610 milioni di euro (+28,2%), il margine EBT si è attestato al 16,5% (anno precedente: 14,4%; +2,1 punti percentuali) e l'utile netto è stato di 18.582 milioni di euro (+49,1%).nel 2023 sarannodi fascia alta, come la nuova BMW Serie 7, la BMW X7 aggiornata e la famiglia di modelli Rolls-Royce. In questo segmento premium, BMW Group prevede una crescita a un tasso mid-double-digit per l'anno finanziario in corso, con i modelli BEV che probabilmente cresceranno nella fascia igh double-digit."BMW mostra, soprattutto in condizioni difficili. La società anticipa gli sviluppi dell'ambiente economico in una fase iniziale e agisce di conseguenza - ha dichiarato il presidente Oliver Zipse - Un elevato livello di flessibilità, combinato con le nostre prestazioni operative, si è rivelato una combinazione efficace per garantire il successo, anche di fronte a venti contrari e sfruttando le opportunità di crescita redditizia".Neidell'anno, BMW Group è stato in grado di, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. La crescita è stata "sproporzionatamente forte" in Cina, dove le vendite di BEV dell'azienda sono più che triplicate nell'anno fino alla fine di febbraio.