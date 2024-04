Industrie Chimiche Forestali, Alantra alza target price e conferma Buy

Alantra

Industrie Chimiche Forestali

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (da 7 euro) ilsu(ICF), quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di adesivi e tessuti ad alto contenuto tecnologico, ribadendo anche lasul titolo a "" visto il potenziale upside del 65%.Gli analisti scrivono che idell'anno fiscale 2023 sono stati in linea con i dati preliminari pubblicati lo scorso gennaio, confermando l'EBITDA record di 8,5 milioni di euro/10,6% di margine e una. Inoltre, considerano positivamente l'intenzione di ICF di cancellare tutte le azioni proprie (1,5% del totale delle azioni), per massimizzare ulteriormente il valore per gli azionisti.Sebbene laper l'anno rimanga, ICF dovrebbe beneficiare del consolidamento FY del business di Langè e capitalizzare ulteriormente la sua capacità di espansione dei margini e di generazione di FCF attraenti. Una ripresa dei volumi nel segmento lusso/pelletteria nel secondo semestre potrebbe costituire un rischio al rialzo per le stime.AlantraFY24-25, prevedendo una crescita delle vendite del 7% su base annua in media con un margine EBITDA superiore all'11% e al 12% rispettivamente nel FY24-25. L'interessante generazione di cassa dovrebbe continuare con una media di oltre il 40% di conversione EBITDA/cassa nel FY24-26. ICF viene scambiato a 7,0x 24 EV/EBIT, con uno sconto del 40% rispetto ai concorrenti, a un livello poco impegnativo.