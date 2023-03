Iren Mercato, rafforzata partnership con OpNet

(Teleborsa) -Operatore Wholesale 5G Nazionale specializzato nella costruzione di progetti tailor made e servizi di connettività integrati, esocietà delattiva su tutto il territorio nazionale nel mercato delle utilities, annunciano oggi di aver siglato un nuovo accordo di collaborazione commerciale. L'intesa – si legge in una nota – abiliterà Iren Mercato alla rivendita di connettività ultra-broadband, ampliando la gamma di servizi offerti dalla società alla propria clientela con nuovi profili Consumer e Soho.Il nuovo accordo estende laattraverso la commercializzazione da parte di Iren Mercato di servizi FWA ultra-broadband su rete Linkem, e costituisce la naturale evoluzione del business della Multiutility per rendere i suoi servizi new downstream sempre più performanti e sicuri.L'intesa prevede la fornitura da parte diin modalità wholesale e su scala nazionale, diattraverso un modello One-Stop-Solution con cuipotrà massimizzare l'efficacia delle proprie azioni commerciali, offrendo al proprio cliente finale il miglior profilo tecnologico disponibile presso il civico dell'abitazione e/o attività desiderate tra FTTH, FWA 5G, FTTC e FWA LTE.Lapunta a supportare Iren Mercato con una Customer Experience favorita da processi fluidi e da una piattaforma di servizio semplificata, che permetterà, in logica "Zero KO", di velocizzare il time-to-market dei suoi servizi TLC senza necessità di infrastrutturarsi.La soluzione proposta – spiega la nota – è il risultato di una sinergica collaborazione tra le aziende del Gruppo, grazie alla quale OpNet gestirà tutte le tematiche di carattere tecnologico, implementativo e di relazione con i provider tecnici, in virtù degli accordi realizzati con i principali Operatori infrastrutturati wired. In quest'ambito, unche riveste un ruolo fondamentale nella messa a disposizione degli accordi con i Provider di rete e nella costruzione dei processi sottesi al mondo delle tecnologie cablate.Il modello in questione permetterà adi pianificare unattraverso un portale di abilitazione dedicatograzie al quale l'Operatore potrà verificare in qualsiasi momento la copertura dei singoli indirizzi. Verrà attivato anche unche porterà Iren a godere dei benefici derivanti da una relazione ancora più salda con il proprio cliente finale."L'accordo rappresenta un ulteriore passo avanti nella valorizzazione dei nostri asset per abilitare i player del mercato, anche delle Multiutilities, a nuove opportunità di business. Iren – ha dichiarato– si conferma un importante partner di riferimento per la sua presenza capillare sul territorio nazionale e la sua capacità di fornire servizi smart integrati per la casa e le partite IVA"."Si apre una nuova pagina per una collaborazione costruttiva nell'interesse del territorio e dei cittadini che – ha dichiarato– serviremo con soluzioni sempre più tecnologiche e performanti capaci di favorire, in casa o in azienda, l'uso di prodotti sempre più intelligenti".