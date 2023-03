Sanlorenzo vede crescita a doppia cifra anche nel 2023. Aumenta dividendo

Sanlorenzo

(Teleborsa) -, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, ha chiuso il 2022 conpari a 740,7 milioni di euro, in crescita del 26,4% rispetto al 2021. L'è pari a 130,2 milioni di euro, in crescita del 36,3% rispetto al 2021. Ilsui Ricavi Netti Nuovo è pari al 17,6%, in aumento di 130 basis point rispetto al 2021. Ilraggiunge 74,2 milioni di euro, in crescita del 45,4%."Al termine di questo esercizio - ha commentato l'- consegniamo ai nostri azionisti e a tutti gli stakeholder unche ogni anno hanno superato le nostre stesse previsioni e che hanno visto un tasso annuale di crescita composto del 17,6%, il raddoppio dell'EBITDA, un aumento di 310 punti base dell'EBITDA margin, l'utile netto quasi triplicato, oltre 100 milioni di Euro di creazione di cassa, pur avendo distribuito dividendi per circa 31 milioni di euro".Laal 31 dicembre 2022 è positiva per 100,3 milioni di euro, in aumento di 61,3 milioni di euro rispetto a 39,0 milioni di euro al 31 dicembre 2021. Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti ammontano a 146,3 milioni di euro (141,3 milioni di euro al 31 dicembre 2021).La società segnala un "andamento estremamente positivo" dei saloni nautici svolti nel 2022. Ilnetto al 31 dicembre 2022, dedotti i Ricavi Netti Nuovo realizzati nel corso dell'esercizio, ammonta a 1.069,6 milioni di euro, rispetto a 915,6 milioni di euro al 31 dicembre 2021, per il 93% venduto a clienti finali.Alla luce dei risultati consolidati al 31 dicembre 2022 e tenuto conto della successiva evoluzione della raccolta ordini, la societàdei principali indicatori finanziari nel: Ricavi Netti Nuovo per 810-830 milioni di euro (+11%), EBITDA per 150-155 milioni di euro (+17%) e Risultato netto di Gruppo per 84-86 milioni di euro (+15%).Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre il pagamento di unpari a 0,66 euro per azione, che corrisponde a un pay-out di circa il 31% del risultato netto e circa il 10% in più rispetto al dividendo 2021. Se approvato dall'assemblea, il dividendo sarà messo in pagamento in data 4 maggio 2023, con stacco cedola il 2 maggio 2023 e record date il 3 maggio 2023.