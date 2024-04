Sanlorenzo, ok da soci a dividendo. Vincenzi e Biagiotti Cigna entrano in CdA

Sanlorenzo

(Teleborsa) - L'assemblea degli azionisti di, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, ha approvato ildi Esercizio al 31 dicembre 2023 e la proposta di destinazione dell'utile di esercizio, inclusa la distribuzione di unpari a 1 euro per azione, al lordo delle ritenute di legge, per complessivi 34.804.693,001 euro, fermo restando l'effettivo numero di azioni legittimate al pagamento, da determinarsi il 21 maggio 2024 (record date). La data di stacco cedola sarà il 20 maggio 2024, con pagamento il 22 maggio 2024.L'importo del dividendo relativo all'esercizio 2023, in crescita di circa il 52% del dividendo per azione 2022, corrisponde a undi circa il 38% del risultato netto di Gruppo.L'Assemblea ha deliberato di determinare inil numero deie di conseguenza di rideterminare in 12 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, anziché 10 come stabilito dall'Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 27 aprile 2023, con conseguente conferma degli attuali 10 componenti in carica e nomina di 2 nuovi amministratori. Pertanto, l'Assemblea ha nominatoquali nuovi Amministratori della Società.Sulla base di tali delibere assembleari, il Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica sino alla data dell'Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2024, è quindida: Massimo Perotti (Presidente), Paolo Olivieri (Vicepresidente), Carla Demaria, Ferruccio Rossi, Cecilia Maria Perotti, Licia Mattioli, Silvia Merlo, Leonardo Luca Etro, Francesca Culasso, Marco Francesco Mazzù, Tommaso Vincenzi e Lavinia Biagiotti Cigna.Il neoeletto Consiglio di Amministrazione ha inoltreLa società ha anche informato che in data 24 aprile 2024 è stato sottoscritto un(ex amministratore esecutivo e direttore generale). L'accordo prevede l'inserimento di Ferruccio Rossi negli organi amministrativi di alcune società controllate estere europee quale CEO, oltre a un eventuale ingresso nel capitale sociale delle stesse, con quota di minoranza. L'accordo è sospensivamente condizionato a che i competenti organi sociali di Sanlorenzo deliberino positivamente.