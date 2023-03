100 TOP Products 2023, SACE: premiata l'open platform "mysace.it"

(Teleborsa) - L', si è aggiudicata il, un riconoscimento che ogni anno viene assegnato dalla redazione disulla base di criteri come la sostenibilità, il successo commerciale, il contributo al rilancio dell'economia e del tessuto imprenditoriale, le modalità di distribuzione e l'eccellenza del servizio. Il premio è stato ritirato nell'ambito deldainsieme aIlè, infatti, evoluto verso un concetto ditra tutti gli attori del Sistema Paese al servizio delle imprese italiane, soprattutto PMI, per consentire in un unico spazio virtuale l'accesso a prodotti e servizi. Insieme a tutti gli strumenti di Education e Business Promotion offerti dal Gruppo SACE, dallo sviluppo di opportunità commerciali con iniziative di business matching fino all'accompagnamento e la formazione. Su mysace.it si trovano anche soluzioni proposte dai partner corporate e istituzionali che hanno già aderito alla piattaforma e che aderiranno in futuro, per offrire il maggior numero di risposte a supporto della crescita sostenibile nazionale e internazionale delle PMI.Questo innovativo ecosistema digitale – spiega SACE in una nota – ha visto il coinvolgimento di, dal Marketing ai Sistemi Informativi, che hanno insieme lavorato per mettere le aziende al centro della user experience. Partendo dall'ascolto delle imprese, infatti, SACE risponde alle loro esigenze in continuo cambiamento con lo sviluppo di soluzioni smart e di un network di relazioni, conoscenze e servizi in grado di accompagnarle verso un orizzonte sostenibile in Italia e all'estero.è un vero e proprio marketplace verticale, che integra i servizi assicurativi-finanziari con un ventaglio di soluzioni a supporto del business, nasce nell'ambito del nuovo ruolo di SACE e della strategia del, che guida le scelte strategiche e il modello di business del prossimo triennio del Gruppo, direttamente controllato dale che vede nel coinvolgimento delle PMI un asse portante della propria missione per garantire una crescita e una transizione sostenibile, duratura del Paese.