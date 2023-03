Webuild, valorizzazione di partecipate per cogliere nuove opportunità mercato

Webuild

: riunirà le società Seli Overseas e Cossi Costruzioni, attualmente attive nella costruzione dei principali corridoi transeuropei Ten-T, con l’obiettivo di sviluppare un’offerta unica che vada dallo di scavo di gallerie alla manutenzione stradale. Webuild Real Estate: veicolo per lo sviluppo e la valorizzazione di asset immobiliari del Gruppo.

(Teleborsa) - Il n uovo piano al 2025 di, big italiano delle costruzioni e dell'ingegneria, prevede laal fine di, anche attraverso la riorganizzazione delle stesse.In particolare, vengono create:La società guidata da Pietro Salini afferma che i mercati chiave hanno "un enorme potenziale commerciale legato ai programmi di investimenti in infrastrutture e grandi opere", come in Italia con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Lo stesso avverrà in Australia e Stati Uniti, paesi che hanno programmato imponenti investimenti nel settore delle infrastrutture, e dove Webuild è presente con le, rispettivamente.Webuild sta, inoltre,derivanti danella transizione energetica e l'agricoltura sostenibile, quali ad esempio la produzione di fertilizzanti (urea), linee di trasmissione e fonti di energia rinnovabile, facendo leva sulle competenze tecniche recentemente acquisite con Clough.