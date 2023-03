Banche UE, DBRS: rischi di perdite non realizzate gestibili, ma sfide rimangono

SVB Financial Group

Credit Suisse

(Teleborsa) - I problemi di, che hanno portato al suo fallimento, non sono presenti nella stessa misura all'interno del sistema bancario dell'Unione europea. In particolare, le banche del Vecchio Continente hanno generalmente un', basi dipiù stabili e unche include politiche di gestione del rischio di tasso di interesse più rigide anche per le banche più piccole. Lo afferma DBRS Morningstar in un nuovo report sul tema."DBRS Morningstar ritiene che ledelle banche dell'UE nei loro portafogli obbligazionari. Tuttavia, il pieno impatto dell'attuale instabilità finanziaria è ancora da vedere", ha dichiarato Pablo Manzano, Vice President del team Global Financial.L'analisi sottolinea comunque che le variazioni dei tassi di interesse stanno creano sfide per le banche e occorreredelle banche dell'UE, nonché la loro esposizione ai titoli a reddito fisso."I recenti fallimenti ci mostrano che- ha affermato Maria Rivas, del team Global Financial - Sono necessari ulteriori strumenti per affrontare le crisi di liquidità e questa recente esperienza potrebbe fornire un contributo molto prezioso per l'attuale revisione del quadro dell'UE per la gestione delle crisi bancarie e l'assicurazione dei depositi".Analizzando il sostegno delle autorità svizzere a, con una iniziazione di liquidità da CHF 50 miliardi, DBRS Morningstar afferma di non prevedere che misure simili siano necessarie per altre banche europee, poiché ilper il suo franchising, con il tutto che è stato accentuato dall'attuale volatilità del mercato.Rispetto a SVB Financial Group, "in Europa le banche hanno una quota minore die il mark to market non si riflette nei coefficienti patrimoniali". Questi titoli - contabilizzati al loro Amortized Cost (AC) - variano in media dal(nel caso delle) a quasi lo 0% (in Finlandia, Svezia e Paesi Bassi), secondo dati alla fine giugno 2022.Inoltre, gli analisti non si aspettano che le banche UE registrino queste significative perdite non realizzate per due motivi principali. In primo luogo, a differenza di SVB, leal fine di aumentare la sensibilità delle attività ai tassi di interesse. Le banche dell'UE hanno loan book più grandi (55% degli asset contro il 35% nel caso di SVB) e su questi c'è già un repricing (dato che un'ampia percentuale sono prestiti a tasso variabile).In secondo luogo, le basi di deposito complessive delle banche dell'UE sono più solide rispetto a quelle di SVB. Le banche dell'UE hanno una, rispetto a SVB che aveva principalmente depositi aziendali. Il finanziamento da depositi retail è generalmente, consentendo a una banca di resistere meglio alle crisi di liquidità.