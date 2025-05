Ferretti, analisti: potenziale finalizzazione di importante M&A a breve termine nel refit

Ferretti

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha(3,80 euro per azione)(Buy, upside potenziale del 35%) su, multinazionale italiana attiva nel settore della cantieristica navale, dopo ave trascorso una giornata con il management della società al Salone Nautico di Venezia. È stata l'occasione per fare il punto della situazione dopo la pubblicazione dei risultati del primo trimestre e delle previsioni per l'anno, e per analizzare più da vicino i nuovi prodotti dell'azienda.Il management dell'azienda rimane "ottimista", si legge nella ricerca. Nonostante un aprile debole (in termini di intake), maggio è partito bene e le aspettative per giugno sono elevate. La, ma sono considerate gestibili in quanto rimangono relativamente bassi (l'azienda può lavorare su prezzi e prezzi di trasferimento, poiché controlla autonomamente la propria distribuzione). D'altra parte, il temuto livello del 50% sarebbe ingestibile, in quanto l'azienda non sarebbe in grado di trasferire l'aumento sui prezzi.Kepler ha anche ospitato l'azienda all'UniCredit Italian Investment Conference la scorsa settimana e, oltre agli sviluppi organici, il management "si è espresso apertamente sulla(crediamo in un refit)", viene sottolineato.