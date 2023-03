Bonomi: non combattere inflazione solo con aumento tassi

(Teleborsa) -Lo ha detto il Presidente di Confindustriaintervenendo alla presentazione del nuovo Affari&Finanza di Repubblica a Milano, dal palco della Bocconi. Poco prima aveva detto che "noi siamo stati abituati a un decennio strano, con tassi negativi, economicamente sbagliato ma ne abbiamo usufruito. Ora siamo in una situazione intermedia con un 3,5% di tassi che si può tranquillamente gestire. Ulteriori aumenti dei tassi ci preoccupano non tanto per il debito pubblico quanto per il sistema delle imprese che ha ricevuto prestiti a breve garantiti da garanzie pubbliche". "Ovvio che - ha concluso - conascolta molto la Germania che per natura, storia e Dna è molto spaventata dall'inflazione. Ma dobbiamo fare attenzione a combattere inflazione e non creare i presupposti della recessione", ha aggiunto.Un passaggio sulla fche - osserva Bonomi -Io credo che sia corretta la progressività. Se si vuole andare sulla flat tax andiamo ma studiamo un sistema che possa reggere. Noi pensiamo a una delega fiscale organica, non si può affrontare pezzo a pezzo", ha aggiunto. A margine poi parlando sempre della delega fiscale ha detto: "Il governo ha fatto le sue scelte, noi auspichiamo che sia una riforma organica. Staremo a vedere, capiremo dai decreti attuativi se ci saranno più vantaggi o svantaggi per le imprese".Il numero uno di Confindustria auspicaQuesta è la grande sfida". "Se potessi scegliere - ha aggiunto - vorrei un fisco premiale, che premia chi investe, chi patrimonializza e fa crescere il Paese. Non è la leva fiscale la leva corretta per premiare chi crea posti di lavoro, se si deve fare, occorre lavorare sulla leva contributiva, è lo strumento corretto per premiare