Borse asiatiche in rialzo. Inflazione sopra le attese in Giappone e Singapore

(Teleborsa) -, con gli investitori che si trovano a valutare una serie di dati macroeconomici della regione. In particolare, l' è accelerata al 3,5% ad aprile, sostenuta in parte dall'aumento dei prezzi del riso, mentre la banca centrale valuta la possibilità di sospendere la sua politica di rialzo dei tassi per valutare gli effetti dei dazi statunitensi. L'è aumentato dello 0,7% ad aprile rispetto all'anno precedente, superando le previsioni degli analisti.Aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dello 0,49%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità, che continua la giornata allo 0,12%, mentreperde lo 0,65%In frazionale progresso(+0,45%); senza direzione(+0,01%). In denaro(+1%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per(+0,26%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,04%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,01%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a +0,01%.Il rendimento per l'è pari 1,56%, mentre il rendimento deltratta 1,7%.