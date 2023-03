Diasorin, via libera FDA a test Simplexa COVID-19 & Flu A/B Direct

DiaSorin

(Teleborsa) -da parte della Food and Drug Administration () statunitenseIl test rileva edi tipo A e B, fornendo ai medici le informazioni necessarie per determinare il piùdel paziente. Con la simultanea circolazione dell'influenza e del COVID, infatti, i pazienti presentano spesso sintomi non-specifici comuni a una serie di infezioni respiratorie. È, pertanto, importante che i medici comprendano quale o quali virus siano la causa della malattia per poter impostare il più corretto trattamento terapeutico e suggerendo, all’occorrenza, l’isolamento del paziente.Il Simplexa COVID-19 & Flu A/B Directche offre ai laboratori una, in quanto può essere eseguito direttamente su tamponi nasofaringei, non richiede estrazione o pre-trattamento del campione, è progettato per essere utilizzato sul LIAISON MDX e rileva i virus dell’influenza di tipo A e B e del SARS-CoV-2 in poco più di un'ora, generando risultati in modo semplice e rapido.