Digital Value acquista azioni proprie

Digital Value

operatore attivo nel settore delle soluzioni e servizi IT

(Teleborsa) - In relazione al programma di acquisto di azioni proprie, il cui avvio è stato annunciato il 9 maggio 2022,ha comunicato di aver, tra il 13 e il 17 marzo 2023, complessivamenteal prezzo medio di 68,878555 euro per unpari a, nell’ambito dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli azionisti in data 29 aprile 2022.A seguito degli acquisti comunicati, al 17 marzo, Digital Value detiene 18.436 azioni proprie, pari allo 0,18% del capitale sociale.Nel frattempo, sul listino milanese, appiattita la performance dell'con i prezzi allineati a 68,5 euro.