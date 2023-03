Gruppo Fs, polo logistica entra per la prima volta nella gestione di un terminal in Europa

(Teleborsa) - Potenziare la rete deiper rilanciare il sistema della. In coerenza a questo obiettivo, il(Gruppo FS Italiane), con la sua società TX Logistik, entra a far parte della compagine azionaria del terminal di, in Germania, consolida così la sua presenza in Europa anche nelle attività terminalistiche, e rafforza il presidio sulla catena del valore del trasporto merci.Tre i partner della neonata società “" che ha acquisito il terminal di Duisburg; l’olandese, che detiene il 49,8% delle azioni,, società portuale locale e TX Logistik ciascuna con il 25,1%. Ilsi estende per 140.000 metri quadrati e dispone di sette binari di trasbordo, ciascuno lungo 720 metri, due binari di manovra e due gru a portale ad alte prestazioni per il trasbordo tra strada e rotaia. La capacità di movimentazione annuale raggiunge le 250.000 unità di carico."Essere entrati nella compagine azionaria che gestirà il terminal di Duisburg vuol dire garantire ai clienti una importante espansione dei target geografici, perché il terminal si trova in una posizione strategica, nel cuore della Germania, in una importante zona industriale, lungo il principale l’asse di interscambio commerciale d’Europa” Così commenta la decisione, AD Mercitalia Logistics, che prosegue. “Questo contribuirà al conseguimento di altri importanti obiettivi, migliorare la qualità dei servizi, sincronizzare gli slot di trazione e di accesso alle aree terminali, accrescere l'efficienza del trasporto, tutte attività propedeutiche ad un efficace servizio door to door”.Leall’interno dell’hub di Duisburg possono contare su moderne tecnologie informatiche e di comunicazione. Ad esempio una torre di controllo consente la pianificazione preliminare delle attività del terminal e la gestione dei casi particolari. Altrielevati includono funzioni di gate ad alta tecnologia, la scansione elettronica per la registrazione degli ingressi, la gestione della priorità degli ordini e dell’assegnazione dei parcheggi per i camion, un’evoluta gestione della. Inoltre le dotazioni del terminal consentono di attivare un efficace cross-docking, evitando stoccaggi di merce e rallentamenti del ciclo e la riparazione dei carri ferroviari."La partnership a lungo termine stipulata su Duisburg non solo rafforza la nostra posizione, ma apre anche la strada a una crescita sostenibile e all'espansione del nostro modello di business. Sfruttando congiuntamente il potenziale dei tre forti attori duisport, Samskip e TX Logistik, possiamo sviluppare continuamente terminal e avere successo insieme. Ciò creerà ulteriori capacità di movimentazione presso la sede di Duisburg", afferma, CEO di duisport., CEO di Samskip: “Poiché Samskip è estremamente impegnata a raggiungere i propri obiettivi di sostenibilità, questo permetterà di consolidare ulteriormente l'utilizzo e la crescita della modalità ferroviaria nella località."In linea con quanto previsto dal Piano Industriale del Gruppo Fs Italiane, presentato dall’ad Luigi Ferraris lo scorso maggio, il Polo della Logistica prevede per i prossimi dieci anni investimenti per quasiper favorire un importante sviluppo operativo e commerciale dell’asset della logistica sostenibile attorno al traffico merci su ferro sia in Italia che in Europa. Laper il terminal è attualmente ancora soggetta all'approvazione delle autorità europee per la concorrenza.